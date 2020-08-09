Британский флот блокирует Ламанш, чтобы не пропустить мигрантов на территорию Соединенного королевства

Аргументы Недели → Армия 13+

9 августа 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Туманного Альбиона подтвердило, что получило запрос на развертывание военных кораблей в проливе Ламанш, чтобы не допустить входа лодок с мигрантами в территориальные воды Великобритании. Предлагаемые меры направлены на то, чтобы сделать пересечение Ламанша «нежизнеспособным». Материал об этом опубликован изданием Daily Telegraph.

В четверг и пятницу на прошлой неделе к берегам Великобритании прибыло более 350 мигрантов. И совет графства Кент сообщил, что в этом году он уже принял на попечение 400 детей-мигрантов, которые прибыли в страну без сопровождения взрослых. В Британии разгорелся спор среди политиков о намерении действующего правительства Соединенного королевства (СК) использовать военных для пресечения нелегального потока беженцев в страну и заставить Францию остановить незаконных мигрантов еще в Кале. Подняли тревогу организации, помогающие беженцам, и защитники прав человека, указывающие, что привлечение флота будет иметь непоправимые последствия, первая же перевернувшаяся лодка с мигрантами, приведет к жертвам.