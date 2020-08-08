Исламистские группы в Сирии передрались между собой, не поделив награбленное

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8 августа 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На северо-западе провинции Хасака в селении Умм-Ашба в районе Рас Аль-Айн произошли ожесточенные столкновения между протурецкими формированиями боевиков. Сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Между террористическими группами возникли разногласия по поводу раздела украденных вещей и захвата домов местных жителей, что привело к столкновениям с применением различных видов оружия, в результате чего были повреждены дома и имущество граждан, информируют независимые источники.

Боевики бесчинствуют и в соседних провинциях. Одна из протурецких группировок похитила электрические провода на севере мухафазы Ракка. Они полностью разобрали ЛЭП между селениями Аль-Вейбада и Аль-Васита, при этом террористы открыли беспорядочную стрельбу, чтобы напугать людей.

Оккупационные силы США доставили новую партию оружия и материально-технических средств на свою базу в районе Аш-Шаддади на юге провинции Хасаке. Источники также указали, что военные США доставили другую партию грузов на свою базу в районе Тель-Байдар на севере провинции Хасаке, через которую осуществляется снабжение сети постов американских войск и формирований группировки «Касад».

В частности, янки передали боевикам из «Касад» 23 бронированные машины, военную форму и устройства беспроводной связи.