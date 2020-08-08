Поднебесная построила свой большой вертолетоносец

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8 августа 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Китайский универсальный авианесущий десантный корабль Тип - 075 покинул пристань судостроительной верфи и с помощью буксира вошел в акваторию Восточно-Китайского моря по фарватеру реки Хуанпу для своего первого пробного плавания. Сообщает газета «Жэньминь жибао» онлайн.

Десантный корабль типа 075 представляет собой большое десантное судно с плоской палубой, разработанное и изготовленное в Китае, с водоизмещением 30 000 т. Он может перевозить более 20 вертолетов, а также оснащен док-станцией для плавбазы амфибийных транспортных средств и десантных катеров. После того, как он поступит в эксплуатацию, возможности китайской армии в воздушном десантировании и высадке с моря, а также нападении и выполнении миссий, улучшатся. Кроме того, эксплуатация нового судна позволит восполнить недостатки, существующие в вертолётном подразделении. В качестве собственной защиты корабль типа 075 использует отечественный зенитно-ракетный комплекс малой дальности Hongqi-10 и новую отечественную РЛС быстрого реагирования.