Вашингтон отделяет польских мух от германских котлет

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8 августа 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Соединенные Штаты имеют отдельный план по размещению своих войск в Польше, считает директор Международного центра обороны и безопасности (ICDS) и потенциальный новый посол Эстонии в Финляндии Свен Сакков. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Говоря о планируемом выводе американских войск из Германии и Норвегии, Сакков отметил, что численность американских войск в Польше может увеличиться в любом случае, из числа тех, кто покидает Германию, а также туда могут быть переброшены войска из других мест. Сокращение войск США в Германии и наращивание таковых в Польше фактически не связаны между собой.

«Это не имеет прямого отношения к сокращению войск в Германии, хотя администрация Трампа пыталась произвести такое впечатление. Фактически, более года назад президенты Трамп и Дуда договорились отправить около 1000 человек в Польшу», - Сакков сказал ERR в пятницу.

Сакков добавил, что американские войска не размещены в Эстонии на постоянной основе в значительном количестве, и это вряд ли изменится, сказал он.

Боевые группы расширенного передового присутствия (eFP) НАТО, созданные после Варшавского саммита 2016 года, на котором рассматривался вопрос о российской агрессии на Украине, создаются США по особому плану. Для Эстонии такая боевая группа, возглавляется британцами и базируется в Тапе. Латвийская боевая группа eFP возглавляется Канадой, а Литва - Германией.