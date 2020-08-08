Эксперты сомневаются в дееспособности Военно-космических сил США

Аргументы Недели → Армия 13+

8 августа 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новое исследование, проведенное корпорацией RAND, показало, что в соответствии с текущими планами Пентагона вновь созданные указом Дональда Трампа Военно-космические силы США слишком малы, чтобы выполнять возложенные на них задачи.

Президент Дональд Трамп рекламировал Космические силы как «крупнейшую инвестицию в вооруженные силы США» после того, как Белый дом подписал Закон о создании таковых, но какова их роль, до сих пор не совсем ясно, пишут американские СМИ.

Новое исследование корпорации RAND под названием «Отдельное пространство: создание военной службы для космоса (A Separate Space: Creating a Military Service for Space)», которое было опубликовано 16 марта, показало, что в соответствии с текущими планами американского военного ведомства новые войска слишком малы, чтобы выполнять возложенные на них задачи. Было отмечено, что на момент создания ВВС США в современном виде - их численность составляла 300 тыс. человек, а в штат Космических сил (КС) включили лишь 16 тыс. RAND предположил, что КС США могут столкнуться с проблемами в достижении эффективности, боеспособности, независимости и даже идентичности. «Если Космические силы ограничиваются тем, чтобы быть помощником ВВС, а не непосредственно участвовать в боевых действиях, тогда им будет сложно продемонстрировать свою эффективность, оправдать свое существование в качестве независимого вида ВС и развить отличительную идентичность», - отмечено в исследовании RAND.