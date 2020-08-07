Белорусские ВВС провели военные учения с приземлением на трассе Минск-Брест

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7 августа 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Фронтовые истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и L-39 приземлились на заранее подготовленной полосе автомагистрали, используя ее как полевой аэродром. Об этом сообщает портал Defense Industry Daily.

Белорусская боевая авиация провела 5 августа учения на Ружанском полигоне с использованием автотрассы М1 Минск-Брест в качестве аэродрома подскока. Для обороны места приземления самолетов белорусских ВВС были выделены ЗРК Тор-М2. Ударно-транспортные вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 патрулировали небо над территорией посадки. В маневрах также приняли участие и истребители Су-30СМ ВВС РБ.