Белорусские ВВС провели военные учения с приземлением на трассе Минск-Брест
7 августа 2020, 19:44[ «Аргументы Недели» ]
Фронтовые истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и L-39 приземлились на заранее подготовленной полосе автомагистрали, используя ее как полевой аэродром. Об этом сообщает портал Defense Industry Daily.
Белорусская боевая авиация провела 5 августа учения на Ружанском полигоне с использованием автотрассы М1 Минск-Брест в качестве аэродрома подскока. Для обороны места приземления самолетов белорусских ВВС были выделены ЗРК Тор-М2. Ударно-транспортные вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 патрулировали небо над территорией посадки. В маневрах также приняли участие и истребители Су-30СМ ВВС РБ.
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