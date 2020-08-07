В ЦВО предстоят учения 41-ой и 2–ой гвардейской общевойсковых армий

Аргументы Недели → Армия 13+

7 августа 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Специальные учения по видам всестороннего обеспечения с участием более 7 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) завершились на полигонах Алтайского края, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Оренбургской и Новосибирской областей. Сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе учений, ставших подготовительным этапом к маневрам общевойсковых армий ЦВО, которые пройдут в середине августа, подразделения видов и родов войск военного округа отработали вопросы материально-технического обеспечения, прикрытия и оперативно-тактической маскировки, а также организации систем управления и связи в различных видах обстановки.

Специалисты подразделений разведки, радиационной, химической и биологической защиты, РЭБ и военной полиции обеспечили охрану, прикрытие перегруппировки войск на местности, параллельно отработав внезапные вводные, усложняющие условия выполнения учебно-боевых задач.

Опыт проведенных учений позволит заблаговременно на едином оперативном фоне развернуть систему управления и всестороннего обеспечения группировок войск, привлекаемых к двустороннему учению 41-ой и 2–ой гвардейской общевойсковых армий ЦВО. Всего к учениям привлекалось более 7 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.