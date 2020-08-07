Москва озвучила ядерное предупреждение своим вероятным противникам

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7 августа 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Приоритетом государственной политики Российской Федерации в области военной и в целом национальной безопасности является обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания. Говорится в материале, опубликованном газетой «Красная звезда».

Минобороны РФ заявляет, что ядерная политика Российской Федерации носит сугубо оборонительный характер. Его основа - концепция активного сдерживания или «активной обороны». Учитываются боевые возможности ядерных сил различного базирования. Одной из приоритетных задач является - поддержание ядерного потенциала на уровне, достаточном для обеспечения сдерживания.

При этом Россия не будет втягиваться в изнурительную гонку ядерных вооружений.

Основные военные угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, исходят от коллективного Запада и связаны с наращиванием у границ Российской Федерации группировок сил общего назначения, имеющих на вооружении в том числе и средства доставки ядерного оружия, с развёртыванием систем и средств ПРО, ударных средств различного назначения и базирования, в том числе и космического.

В качестве «целей» для возможного нанесения ядерных ударов рассматриваются отдельные государства, обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения, которые считают Российскую Федерацию своим потенциальным противником, а также военные коалиции (блоки, союзы) с участием этих государств. Страны, предоставляющие свою национальную территорию для развертывания стратегических наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), средств стратегической противоракетной обороны, радиолокационных станций системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения других государств, которые могут быть использованы против Российской Федерации и (или) её союзников, также в случае войны, могут быть подвергнуты ядерным ударам со стороны России. Им Москва уже сейчас предлагает хорошо подумать, прежде чем дать разрешение на развертывание на своей территории стратегических наступательных средств других государств.

Россия проводит все мероприятия военного и невоенного характера комплексно в рамках механизма ядерного сдерживания в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время на всех этапах зарождения и развития военного конфликта, вплоть до начала массированного применения ядерного оружия.

Адаптивность сдерживания к военным угрозам предполагает выбор тех или иных сдерживающих мер (действий) в зависимости от существующих и вновь возникающих военных угроз безопасности России, которые определяются на основе всестороннего анализа военно-политической и стратегической обстановки в мире и военных опасностей России на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В случае войны любая атакующая ракета будет позиционироваться Москвой как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил.

В «Основах стратегического сдерживания» Россия обозначила «красные линии», переступать которые МО РФ не советует никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным.