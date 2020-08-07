Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Исламисты атаковали сирийские войска на востоке Алеппо

, 13:01 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

Исламисты атаковали сирийские войска на востоке Алеппо
Фото: соцсети

Поддерживаемые Турцией боевики совершили внезапное нападение на войска Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в городе Тадеф в восточной части мухафазы (провинции) Алеппо. Атака джихадистов осуществлялась при поддержке артиллерии. Сообщает агентство AMN.

Формирования исламистов группировки «Джейш Ан-Наср» (запрещена в России) и другие оппозиционные отряды, поддерживаемые Турцией, со своего исходного положения в Аль-Бабе атаковали несколько опорных пунктов сирийской армии в северных пригородах Тадефа. На вышеуказанном участке фронта завязались быстротечные ожесточенные бои, стороны также применяли артиллерию. Согласно информации от военного источника, сирийская арабская армия смогла отбить все атаки поддерживаемых Турцией боевиков, вынудив их в конечном итоге отступить в сторону Аль-Баба.

Дамаск в последнее время перебросил значительное количество войск на север и северо-восток страны. Сирийское военное ведомство отмечает боевую активизацию протурецких формирований исламистов в восточном Алеппо, в северной части мухафазы Эр-Ракка и на западе провинции Аль-Хасака.

До этого нападения поддерживаемые Турцией боевики неоднократно обстреливали позиции сирийской армии в Аль-Хасаке из стрелкового оружия, минометов и гаубиц, что является нарушением действующего соглашения о прекращении огня к востоку от Евфрата.

Экономика

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Эксперт по финансам предположил, что ждет вклады населения в ближайшее время в этом году

Реальная доходность вкладов населения, депозитов, с учетом инфляции может вернуться к ситуации 1995−1996 гг. Прогноз инфляции — 4%, ключевая ставка — 4,25%, доходность базовых вкладов — четыре с небольшим.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью