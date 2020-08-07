Исламисты атаковали сирийские войска на востоке Алеппо

Аргументы Недели → Армия 13+

7 августа 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Поддерживаемые Турцией боевики совершили внезапное нападение на войска Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные в городе Тадеф в восточной части мухафазы (провинции) Алеппо. Атака джихадистов осуществлялась при поддержке артиллерии. Сообщает агентство AMN.

Формирования исламистов группировки «Джейш Ан-Наср» (запрещена в России) и другие оппозиционные отряды, поддерживаемые Турцией, со своего исходного положения в Аль-Бабе атаковали несколько опорных пунктов сирийской армии в северных пригородах Тадефа. На вышеуказанном участке фронта завязались быстротечные ожесточенные бои, стороны также применяли артиллерию. Согласно информации от военного источника, сирийская арабская армия смогла отбить все атаки поддерживаемых Турцией боевиков, вынудив их в конечном итоге отступить в сторону Аль-Баба.

Дамаск в последнее время перебросил значительное количество войск на север и северо-восток страны. Сирийское военное ведомство отмечает боевую активизацию протурецких формирований исламистов в восточном Алеппо, в северной части мухафазы Эр-Ракка и на западе провинции Аль-Хасака.

До этого нападения поддерживаемые Турцией боевики неоднократно обстреливали позиции сирийской армии в Аль-Хасаке из стрелкового оружия, минометов и гаубиц, что является нарушением действующего соглашения о прекращении огня к востоку от Евфрата.