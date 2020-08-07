Минобороны РФ считает неприемлемым присутствие войск США в Сирии
7 августа 2020, 12:10[ «Аргументы Недели» ]
В Минобороны России подтвердили, что незаконное присутствие США в сирийском регионе Аль-Джазира препятствует диалогу между сирийцами. Об этом указано в заявлении Российского координационного центра в Сирии. Отмечено, что «ситуация в районах, которые находятся вне контроля сирийского государства в Дейр-эз-Зоре, день ото дня ухудшается». Информирует новостное агентство «САНА».
В центре подчеркнули, что Сирия и Россия готовы принять все необходимые меры для урегулирования ситуации в регионе Аль-Джазира. В заявлении указывается, что террористы наносят удары по позициям Сирийской армии и пытаются атаковать базу Хмеймим. Россия оставляет за собой право ответить террористам в случае, если они будут представлять угрозу для районов, прилегающих к зоне деэскалации в Идлибе.
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