Минобороны РФ считает неприемлемым присутствие войск США в Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

7 августа 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Минобороны России подтвердили, что незаконное присутствие США в сирийском регионе Аль-Джазира препятствует диалогу между сирийцами. Об этом указано в заявлении Российского координационного центра в Сирии. Отмечено, что «ситуация в районах, которые находятся вне контроля сирийского государства в Дейр-эз-Зоре, день ото дня ухудшается». Информирует новостное агентство «САНА».

В центре подчеркнули, что Сирия и Россия готовы принять все необходимые меры для урегулирования ситуации в регионе Аль-Джазира. В заявлении указывается, что террористы наносят удары по позициям Сирийской армии и пытаются атаковать базу Хмеймим. Россия оставляет за собой право ответить террористам в случае, если они будут представлять угрозу для районов, прилегающих к зоне деэскалации в Идлибе.