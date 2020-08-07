Сирийские арабские племена хотят изгнать войска США и Турции из страны

Аргументы Недели → Армия 13+

7 августа 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Совет старейшин арабских племен в Сирии заявил, что убийство представителей некоторых арабских родов и кланов в Дейр-эз-Зоре является ничем иным, как попыткой американских оккупантов посеять раздор между арабскими племенами в регионе и расколоть целостное сирийское общество. Такая политика свойственна американским оккупантам, ярчайшим примером тому является Ирак. Сообщает новостное агентство «САНА».

Совет старейшин призвал жителей провинции Дейр-эз-Зор сплотиться против американских оккупантов, которые несут ответственность за убийства и другие преступления. Старейшины обратились к молодежи племен с призывом не идти на поводу у слухов и тех, кто пытается посеять раздоры, и сосредоточиться на усилении народного сопротивления американским оккупантам, прибывшим из-за океана, чтобы грабить природные ресурсы Сирии, попирать ее суверенитет и унижать ее народ. Также необходимо противостоять турецким оккупантам, что требует укрепления национального единства и объединения арабского и курдского оружия для освобождения каждой пяди священной земли Родины.

Племя Аш-Шарабин в провинции Хасаке также призвало арабские племена к единению, чтобы изгнать оккупантов. В своем заявлении шейхи племени Аш-Шарабин осудили покушения на старейшин племен Аль-Агейдат и Аль-Баккара в провинции Дейр-эз-Зор, подтвердили солидарность с другими племенами в деле возвращения стабильности и безопасности в сирийской Аль-Джазире.