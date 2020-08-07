Танкисты ЦВО вели бой с БПЛА условного противника

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7 августа 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Танковый полк танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработал огневые способы защиты колонн бронетехники на марше от ударных беспилотных летательных аппаратов в ходе учения, завершившегося сегодня на межвидовом полигоне в Челябинской области. Сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе практической фазы учения колонна танкового полка при совершении марша в район выполнения учебно-боевых задач, была атакована группой ударных дронов «противника». Визуально определив направления приближающихся беспилотников, танковые экипажи открыли огонь по дронам из крупнокалиберных пулеметов НСВТ, установленных на башнях боевых машин. Завершили уничтожение летательных аппаратов условного противника мобильные группы противодействия беспилотникам на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетягачах МТЛБ с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Данные подразделения действовали как в авангарде, так и в составе главных сил, совершающих марш.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, в том числе из состава мотострелковых, зенитных ракетных и подразделений связи, а также свыше 60 единиц военной техники.