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6 августа Железнодорожные войска РФ отмечают свое 169-летие

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

6 августа Железнодорожные войска РФ отмечают свое 169-летие
Фото: соцсети

6 августа во всех частях Железнодорожных войск проходят молебны в честь небесных покровителей Бориса и Глеба. В Москве в Храме святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине в церемонии почитания подвига небесных покровителей Железнодорожных войск святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба принимает участие личный состав войсковой части 11300. Сообщает Минобороны РФ.

25 июня 2016 г. Святым Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в небесные покровители Железнодорожных войск за особое участие в обустройстве земли русской были определены Борис и Глеб. 6 августа 2020 года отмечается 169-я годовщина со дня образования Железнодорожных войск Российской Федерации. В их ведении находится стратегический объект – 150 тыс. км железных дорог.

Помимо выполнения задач по прямому предназначению Железнодорожные войска неизменно участвовали в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф. Например, так было после аварии на Чернобыльской АЭС, после стихийных бедствий на Сахалине, взрывов на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный. Только в 2019 году подразделения Железнодорожных войск были привлечены к выполнению отдельных видов работ по ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территориях 5 субъектов Российской Федерации: занимались восстановлением Бурейского водохранилища после обрушения скального массива в р. Бурея; оказали помощь населению, пострадавшему после наводнения в городе Тулун Иркутской области: выполнена отсыпка 3,1 км автодороги, восстановлено 54,5 тыс. м3 водозащитных дамб, разобраны непригодные здания с вывозом 6,3 тыс. м3 твердых бытовых отходов; в связи с подтоплением укрепляли гидротехнические сооружения в городах Комсомольск-на-Амуре и Свободный. Выполнены земляные работы по усилению водозащитных дамб в объёме 47,35 тыс. м3; дамбы и береговая линия укреплены мешками с грунтом в количестве 224300 штук.

В июне текущего года войска были привлечены к ликвидации последствий разрушения железнодорожного моста через реку Северная Кола и восстановлению прерванного железнодорожного сообщения на перегоне Выходной – Кола Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Личным составом выполнены объемы работ по завозу инертных материалов более 4,5тыс.куб.м, выработке скального грунта при оборудовании выемки более 29 тыс.тонн.

ША

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