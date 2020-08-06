Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

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6 августа 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Сирийская арабская армия (САА) в четверг повергла сильному артиллерийскому обстрелу позиции джихадистов вблизи турецкой границы в провинции Латакия, поразив позиции и ряд военных объектов, принадлежащих протурецкой группировке боевиков в этом районе.

Тяжелая ствольная и реактивная артиллерия САА приступила к огневой подготовке на участке фронта в северной части мухафазы (провинции) Латакия. Поток смертоносных снарядов обрушился на позиции исламистов в районе Аль-Хаддаде в четверг. Об этом сообщают представители САА.

Под обстрелом реактивных систем залпового огня (РСЗО) войск Дамаска также оказались позиции джихадистов в районах Джебель-Туркмен и Джебель-Аль-Акрад на севере Латакии. В ответ повстанцы-исламисты и поддерживаемые Турцией боевики открыли минометный огонь по позициям сирийской армии, поразив некоторые цели недалеко от города Кинсибба.

Военные источники отмечают, что именно из северной Латакии вооруженная оппозиция осуществляет налеты на российскую авиабазу Хмеймим с применением дронов. Пока об участии авиации ВКС РФ в данной огневой подготовке сведений нет. Но, судя по развитию оперативной обстановки, скоро мы услышим о подвигах наших военных летчиков. К тому же стоит ожидать реакцию Турции. Москва и Анкара вновь стоят на грани противостояния в Сирии, которое может усугубиться на фоне армяно-сирийского вооруженного конфликта.