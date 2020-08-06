Шойгу оценил состояние ядерного щита России

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6 августа 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал в четверг Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), на вооружении которого находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Тополь-М» и «Ярс». В ходе рабочей поездки в позиционный район соединения Шойгу проверил организацию боевого дежурства на подвижных командных пунктах ракетного дивизиона и ракетного полка. Сообщает Минобороны РФ.

Министр оценил организацию марша ракетного дивизиона и его развертывание на полевой позиции, осмотрел автономную пусковую установку ракетного комплекса «Ярс», проконтролировал действия расчета пусковой установки РК «Ярс» по свертыванию комплекса для последующей смены полевой позиции.

Помимо переоснащения ракетного соединения на современные ракетные комплексы, в дивизии завершены работы по созданию новой инфраструктуры, которая позволяет обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил и несения личным составом боевого дежурства.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру обороны о темпах переоснащения Владимирского ракетного объединения, о перевооружении входящих в его состав соединений на новые ракетные комплексы.

Командир дивизии доложил главе военного ведомства о боевых возможностях новых видов вооружения РВСН – машины дистанционного разминирования «Листва», машины инженерного обеспечения и маскировки, боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М», оснащенной современным комплексом разведки с беспилотным летательным аппаратом.

По данным Минобороны, в РВСН планомерно идет процесс перевооружения на новые ракетные комплексы. В 2019 году в рамках государственной программы вооружений в РВСН поступило около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники. Еще столько же поступят до конца 2020 года. За счет этого доля современных ракетных комплексов РВСН будет доведена до 81%.

Поставка пусковых установок и обеспечивающих их систем позволит в этом году провести оснащение ракетными комплексами «Ярс» и «Авангард» 4-х ракетных полков.

В ходе подведения итогов рабочей поездки Шойгу отметил, что «перевооружение РВСН на современные комплексы стратегического назначения идет с опережением графика».