Дамаск и Генштаб РФ завершают подготовку к наступательной операции на юге Идлиба

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6 августа 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Сирийская арабская армия (САА) концентрирует силы и средства на линии фронта на юге Идлиба в районе Джабаль-эз-Завия. Военный источник в Дамаске сообщает, что сирийская армия перебросила на данный участок фронта несколько свежих частей, при этом в основном сосредоточение войск происходит недалеко от города Кафр Набль.

Направление нового удара САА намечено на территории в районе Джабаль-эз-Завия, все еще находящейся под контролем повстанцев-джихадистов, пользующихся поддержкой Турции. Сообщил СМИ источник из военного ведомства в Дамаске на условиях анонимности. Он добавил, что в ходе наступления сирийская армия может продвинуться дальше на север вдоль равнины Аль-Габ в направлении важного в оперативном значении города Джиср аль-Шугур, который был захвачен исламистской группировкой «Джейш Аль-Фатех» (запрещена в России) весной 2015 года.

Джиср аш-Шугур, возможно, является наиболее важной целью для сирийской армии и их российских союзников, отмечают арабские СМИ. Но, загвоздка в том, что сам город находится под контролем «Исламской партии Туркестана» (ТИП) и других джихадистских формирований, которых пестует Анкара. Через этот большой населенный пункт проходит шоссе М-4 (шоссе Алеппо-Латакия), что делает его захват критически важным для сирийских вооруженных сил.

Ранее сирийская армия уже пыталась продвинуться к Джиср аш-Шугур из района Джабаль аль-Акрад в Латакии. Однако это наступление было безуспешным, поскольку войска Дамаска надолго завязли в тяжелых изматывающих боях с джихадистскими группировками, обороняющими город Кабани. И эта твердыня вооруженной сирийской оппозиции сопротивляется правительственным силам не первый год и встала, как кость в горле САА.