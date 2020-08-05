ВВС США собираются увеличить до 180 единиц заказ бомбардировщиков В-21
5 августа 2020, 20:19[ «Аргументы Недели» ]
Командование американских ВВС стремится расширить прежние планы по формированию воздушного парка B-21. Изначально речь шла о 80 или 100 единицах бомбардировщиков-невидимок нового поколения. Сейчас аппетиты Пентагона выросли и сделан запрос об увеличении количества эскадрилий дальней ударной авиации и конкретно B-21.
Командующий материально-техническим управлением ВВС генерал Арнольд Банч считает, что мощность производственной базы и успех программы на данный момент таковы, что ВВС «могут поднять планку своих требований выше», чем 100 машин B-21, и по возможности значительно превзойти это число. Он также высказал мнение, что больший парк машин будет удобнее размещать по авиационным базам и дешевле обслуживать. 180 самолетов B-21, это, по его мнению – оптимальное число.
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