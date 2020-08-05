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Шойгу: В ходе проверки, войска продемонстрировали высокие боевые возможности

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Шойгу: В ходе проверки, войска продемонстрировали высокие боевые возможности
Фото: соцсети

Внезапная проверка Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, соединений и воинских частей морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии показала, что в целом, несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности Российской Федерации.

Проверка проходила с 17 по 21 июля по решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации. Ее цель заключалась в получении объективной картины состояния армии и флота после проведения карантинных мероприятий, а также в подготовке войск и сил к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».
Проверка стала самым масштабным мероприятием оперативной подготовки этого года.
На большей части территории Российской Федерации проведено 56 учений различного характера, в которых приняли участие 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Всего было задействовано 52 полигона.

Мотострелковые, танковые и артиллерийские соединения совершили многокилометровые марши, отработали погрузку на железнодорожные платформы и воздушные суда. Войсками решены задачи по организации манёвренной обороны и наступательных действий. При поддержке вертолётов армейской авиации осуществлялось блокирование условного противника как в горно-лесистой местности, так в городских условиях. Расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» выполнили практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Подразделения ПВО отработали прикрытие районов сосредоточения войск.

Специалисты железнодорожных подразделений успешно решали вопросы наведения железнодорожных переправ через водные преграды. Войска радиационной, химической и биологической защиты выполнили аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелковых соединений и механизированных колонн на маршах. В рамках проверки медицинские отряды специального назначения провели карантинные мероприятия, эвакуацию и лечение условно больных и раненых. Подразделения специального назначения решали учебно-боевые задачи по уничтожению незаконных вооружённых формирований с десантированием из вертолётов армейской авиации.

Одним из вопросов проверки стала оценка возможностей морской пехоты выполнять задачи по предназначению. Практические действия на морских полигонах всех флотов и Каспийской флотилии показали её исключительную роль в обороне военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

Так, морские пехотинцы Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали высадку десанта на необорудованное побережье, а подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота успешно осуществили переброску по воздуху из Приморского края на Камчатку.

В целом, несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности Российской Федерации. Внезапная проверка показала, что снижения способности Вооружённых Сил решать задачи по предназначению не допущено.

ША
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