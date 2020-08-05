Ракетный полк в Хабаровском крае перевооружили на С-400

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Еще один полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 разместили в РФ – на востоке страны, в Хабаровском крае.

- В интересах Воздушно-космических сил поставлен полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», - сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворученко во время единого дня военной приемки.

По словам главы ведомства, в хабаровский 1529 гвардейский зенитный ракетный полк был поставлен комплект С-400.

Командир полка Роман Капелюх доложил, что все мероприятия по перевооружению на С-400, запланированные на текущий год, благополучно завершены. Он отметил, что новая система повысила возможности полка по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения противника.