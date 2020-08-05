Шойгу приказал довести к концу 2020 года оснащенность войск современными вооружениями до 70%

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу потребовал к концу 2020 года довести до 70% оснащенность войск современными вооружениями. Подводя в среду итоги единого дня приемки продукции военного назначения, он сказал: «Мы должны на 100% выполнить государственный оборонный заказ и выйти на показатель 70% по современности, сохранив при этом высокий уровень исправности техники».

«Надеюсь, что как мы начали год в графике, так мы его и завершим, и ничто, никакой коронавирус не помешает нам завершить этот год достойно, достичь все намеченные цели, ввести все объекты, получить всю необходимую нам технику, оборудование, вооружения, боеприпасы», - сказал Шойгу.

Как сообщил в ходе единого дня приемки продукции военного назначения заместитель министра обороны Алексей Криворучко, по итогам первого полугодия 2020 года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5%.