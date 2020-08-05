Для борьбы с коронавирусной пандемией ЦВО задействовал свои войска РХБЗ

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5 августа 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 700 объектов оборонно-промышленного комплекса в Поволжье, на Урале и в Сибири продезинфицировали специалисты войск радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа весной-летом текущего года. Об этом журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Мобильные отряды оперативного реагирования войск РХБ защиты провели дезинфекцию более 700 объектов оборонно-промышленного комплекса. Проведение специальной обработки позволило предотвратить распространение инфекции на более чем 100 предприятиях, находящихся в зоне ответственности округа, тем самым обеспечив непрерывный процесс производства продукции военного назначения», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что общая площадь продезинфицированных производственных объектов составила более 900 тыс. квадратных метров. Специальная обработка проводилась в производственных и технических помещениях, лабораториях, административных зданиях.