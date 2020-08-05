Шойгу: Свыше 1100 новых образцов вооружения поставлено в войска в первом полугодии 2020 года

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, за первое полугодие текущего года войска получили свыше 1100 основных образцов вооружения. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая единый день приемки военной продукции.

«В войска поставлено свыше 1100 основных образцов вооружения, военной и специальной техники», - уточнил он. Среди них 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 машин Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 боевых кораблей, в том числе атомная подводная лодка «Князь Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк».