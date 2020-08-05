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Российские артиллеристы уничтожили условного противника огнем из РСЗО и гаубиц

, 13:22 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

Российские артиллеристы уничтожили условного противника огнем из РСЗО и гаубиц
Фото: соцсети

Самоходный артиллерийский полк гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработал нестандартные методы ведения боевых действий в ходе учений, завершившегося сегодня на межвидовом полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе тактических учений расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Акация» совершили комбинированный марш в район выполнения учебно-боевых задач, отработав порядок действий при защите воинского эшелона в движении и при проведении разгрузки на железнодорожной станции от разведывательно-ударных групп условного противника. Затем артиллерийские расчеты, заняв район боевого предназначения, приступили к удаленному огневому поражению одиночных и групповых целей противника с закрытых позиций. При этом полк вел контактный бой с разведывательно-диверсионными группами противника, периодически атаковавшими огневые позиции артиллеристов.

Новаторство замысла учений заключается в допущении проникновения ДРГ противника в ближайший тыл наших войск, что весьма вероятно будет происходить в современных военных действиях. Артиллеристам пришлось выполнять сою специфическую задачу и одновременно отражать атаки диверсантов, то есть - вести ближний бой. Контроль за действиями артполка осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов. Напоминаем, что личному составу полка пришлось действовать в экстремальной оперативной обстановке. Всего к учениям привлекалось около 600 военнослужащих из состава артиллерийских и разведывательных подразделений, а также служб обеспечения и свыше 150 единиц военной техники.

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