Появились новые сведения о совершенствовании ядерного оружия в КНДР

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Группа экспертов Организации Объединенных Наций подготовила новый конфиденциальный доклад о том, что Северная Корея продолжает работу над своей ядерной программой. Пхеньян создал модернизированные баллистические ракеты, способные нести сразу несколько малогабаритных боеголовок. Ранее, в прошлом году, КНДР обвинили в кибератаках на банки и биржи криптовалют. Сообщает CNN, ссылаясь на чиновников ООН, предоставивших информацию на условиях анонимности.

Работа независимой группы экспертов ООН велась на основе разведывательных данных, предоставленных западными спецслужбами, а также соответствующими организациями Японии и Южной Кореи. Задача этой группы – вести мониторинг выполнения санкций ООН по отношению к ядерным и ракетным программам КНДР. В докладе этой группы, в частности, указывается, что Северная Корея «вероятно, разработала миниатюрные ядерные устройства, которые можно разместить в боевой части баллистических ракет».

Также отмечается, что «Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора и продолжает производство ядерного оружия». Особое внимание обращается на разработку малогабаритных ядерных боеголовок, что дает возможность осуществлять «пакетные» ядерные удары, против которых средства ПРО малоэффективны. На самом деле, малогабаритные боеголовки КНДР демонстрировала еще в 2015 году, тогда эксперты просто не поверили в их существование и называли фотографии данных БГ, появившиеся тогда в сети – фальшивками.

Сейчас в докладе ООН сообщается, что КНДР не выполнила обязательств и заявленного уничтожения северокорейских ядерных объектов не произошло. Пхеньян произвел имитации их ликвидации и не более того. В отчете ООН также говориться, что КНДР не идет на сотрудничество с международными контрольными организациями, не устраняет предъявленных нарушений и не предоставляет сведений о состоянии дел в ядерной и ракетной отраслях.

Ранее эксперты ООН указывали, что Северная Корея смогла присвоить около 2 млрд долл. посредством кибератак против банков и бирж криптовалют. Посол США в ООН Келли Крафт, не отвечая напрямую на отчет 2020 года, заявила во вторник на собрании в Институте Аспена, что политика США в отношении Пхеньяна не изменилась и что Америка по-прежнему стремится к денуклеаризации Корейского полуострова.