Шойгу проверил исполнение ГОЗ на Казанском авиационном заводе

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4 августа 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Казань проверил исполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на Казанском авиационном заводе (КАЗ) им.Горбунова – филиале ПАО «Туполев». Он осмотрел цеха, в которых проводится ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и возобновлено производство новых самолетов Ту-160.

Главе военного ведомства доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию.

Шойгу потребовал от руководства КАЗ неукоснительного соблюдения графика исполнения ГОЗ по всей номенклатуре продукции. «Это касается как модернизации, так и производства новых самолетов», - подчеркнул он.

«Важно и безусловно поддерживать техническую исправность самолетного парка стратегической авиации», - поставил задачу министр. «Несмотря на то, что в этом вопросе все идет по графику, необходимо поддерживать авиатехнику на должном уровне, эту работу надо продолжать с надлежащим качеством», - сказал он.

«Со своей стороны Минобороны своевременно выполняет весь комплекс мероприятий, в том числе в плане обеспечения финансирования ГОЗ», - подчеркнул Шойгу.

Министр проконтролировал процессы восстановления производства авиационных комплексов Ту-160, осмотрел производственные цехи и объекты технического перевооружения авиазавода, включая самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и установку вакуумного отжига.

Затем министр провел совещание по вопросам исполнения ГОЗ по стратегической авиации и беспилотным летательным аппаратам.

На аэродроме КАЗ Шойгу осмотрел выставку существующих и перспективных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе наземные станции управления от Уральского завода гражданской авиации , позволяющие контролировать через спутники работу различных типов БЛА, включая ударный БЛА «Альтиус».

В настоящее время на КАЗ осуществляется строительство новых самолетов Ту-160, ремонт и модернизация самолетов дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, а также выпуск самолетов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214. Авиалайнеры создаются по заказам Специального летного отряда «Россия» и Минобороны РФ.