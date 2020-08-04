Почему танкисты НОАК предпочитают свои машины – русским для выступления в «танковом биатлоне»

Аргументы Недели → Армия 13+

4 августа 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Армейские международные игры-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября. Представители сухопутных войск и ВВС НОАК отправились в Россию для участия в «Танковом биатлоне» и других шести конкурсах. Первого августа участвующие в играх команды китайской армии дали клятву победить, а танки и другая техника были заранее загружены в поезд и отправлены к месту проведения соревнований в России. До этого команда китайской армии, участвующая в «Танковом биатлоне», проводила подготовку в незнакомой местности.

Китайские танкисты будут выступать на танках Тип-96В. Эксперты из Поднебесной считают, что эта машина значительно превосходит по боевым и техническим характеристикам российский Т-72Б3М, собственно, это китайские танкисты собираются в очередной раз доказать. Российские эксперты говорят, что в каких-то позициях китайский танк действительно обогнал наш образец Т-72Б3М, но не во всех.

Академик АВН РФ генерал-лейтенант Сергей Чварков отметил, что китайские машины Тип – 96В могут не без основания похвастаться только более совершенной (чем у Т-72Б3М) системой управления огнем и новым баллистическии вычислителем. В остальном особых преимуществ у китайского танка над российским – нет. А в соревнованиях, как и на войне, все же определяющей деталью танка является «прокладка между сидением и рычагами управления». То есть, очень многое зависит от мастерства экипажа танка. Тем более, что российский и китайский образцы по многим показателям примерно равны, в чем-то выигрывает Т-72Б3М, в чем-то лучше характеристики у танка Тип-96В.

В действительности китайская сторона использует очные соревнования «АрМИ» для демонстрации своей техники потенциальным покупателям, товарищи из Поднебесной работают на свою экспортную программу.