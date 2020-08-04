Минобороны РФ ввело ежемесячную денежную надбавку отдельным категориям военнослужащих

Аргументы Недели → Армия 13+

4 августа 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения: для офицеров - 100%, для прапорщиков и сержантов - 110%; для солдат - 120%. Надбавка затронет более 45-ти тысяч военнослужащих. В среднем её размер составит 23 тысячи рублей в месяц. Этот и другие вопросы обсуждались на селекторном совещании Минобороны РФ 4 августа.

Кроме того, было отмечено, что в этом году набор в военные вузы проводился специальными выездными группами, которые были направлены практически во все регионы страны. Профессиональное тестирование прошли свыше сорока тысяч юношей и девушек.

Также, на повестку дня был внесен вопрос о том, как ПАО «Туполев» выполняет обязательства по созданию в интересах Министерства обороны модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ. Речь пока идет об изготовлении опытного образца самолёта и начале его предварительных и государственных испытаний.

Отмечалось, что с целью демонстрации военного присутствия морская авиация выполнила полёты над акваториями Атлантического и Тихого океанов на значительном удалении от аэродромов постоянного базирования. Ведётся постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, что позволяет поддерживать их исправность на должном уровне. При этом было указано, что так называемый человеческий фактор, который является одной из причин авиационных происшествий- вызывает особое беспокойство руководства МО РФ.