Пентагон сократит войска в Афганистане до 4 тыс. человек
4 августа 2020, 13:43[ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что США сократят численность своих войск в Афганистане до 4000 человек. Однако он не уточнил, когда этот произойдёт. Президент США также повторил свое предыдущее утверждение о том, что Советский Союз распался и обанкротился из-за войны в Афганистане.
Эксперты считают, что данное обещание американского Верховного главнокомандующего либо не будет исполнено, либо его осуществление затянется на бесконечно долгий срок. Сокращение войск до такого уровня просто не целесообразно, лучше уж совсем покинуть Афганистан и не подвергать своих немногочисленных военных смертельной опасности. Малые гарнизоны будут приманкой, своеобразным приглашением, исламистским группам напасть на слабого противника.
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