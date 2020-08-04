Минобороны Белоруссии разослало повестки резервистам

Аргументы Недели → Армия 13+

4 августа 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На границе с Россией объявлена военная мобилизация. Как сообщил в своём Telegram-канале военкор Семён Пегов, в Белоруссии рассылают повестки мужчинам до 35 лет. Они должны явиться на сборы 10 августа - на следующий день после того, как в стране пройдут президентские выборы. Сообщает телеканал «Царьград», ссылаясь на местного военкора.

«В Белоруссии проходит в приграничных с Россией областях 25-дневная мобилизация. Военкоматы рассылают повестки мужчинам в возрасте до 35 лет, которые до этого проходили военную службу. Пока речь идёт о приграничной Витебской области. Некоторых людей обзванивают лично», - Сообщил в своём Telegram-канале военкор Семён Пегов.

Будет ли она распространяться на всю страну или коснётся лишь приграничных районов, пока неизвестно. Мужчины должны прийти на пункты сбора 10 августа - на следующий день после президентских выборов. По данным источников военкора в белорусских военных кругах, мужчин отправят на 25-дневные сборы в части, где они до этого служили.

Журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале опубликовала повестку и написала: «По поводу мобилизации в Белоруссии. Вчера ещё попался этот скрин с повесткой. Думала, что нагнетают. Оказалось, нет».