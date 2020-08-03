ВМФ России демонстрирует свою мощь в Балтийском море

Аргументы Недели → Армия 13+

3 августа 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Традиционно после Главного военно-морского парада в Финском заливе и Балтийском море проводятся учения «Океанский щит-2020» с силами, участвующими в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте и группировкой Балтийского флота для проверки их фактической подготовленности к решению задач по предназначению.

В манерах задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты. В понедельник на берег в Калининградской области был высажен морской десант при поддержке кораблей и авиации.

На первом этапе «Океанского щита-2020» боевые корабли выполнили выход из пунктов базирования, отработав задачи противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, после чего осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря. В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска н уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов. В ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы.