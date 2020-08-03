Морпехи Балтфлота провели учебную высадку на берег при поддержке кораблей и авиации

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3 августа 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В рамках военно-морских учений «Океанский щит-2020» в Калининградской области на полигоне «Хмелевка» проведено учение разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В общей сложности, в учениях было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, 18 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 2 тыс. военнослужащих.

В ходе высадки минно-тральные группы Балтийского флота выполнили задачу проводки кораблей сил высадки морского десанта за тралами в рамках тренировки по противоминному обеспечению. Затем на береговую линию с помощью поисково-спасительных вертолетов Ка-27ПС высажены группы разграждения инженерных подразделений, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота, на берег более 25 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты Балтийского флота.

На побережье флотского полигона подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.

Накануне вечером боевые корабли Балтийского флота в морских полигонах выполнили комплекс учебно-боевых задач, в том числе задачи по ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороне. В морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей объединения флота выполнили элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы различной сложности по воздушным и морским мишеням. В обеспечении учебно-боевых задач были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации флота.

В ночное время силы Балтийского флота произвели пополнение запасов от судов обеспечения в море до установленных норм, а также отработали ряд тренировок по организации связи визуальными и техническими средствами.