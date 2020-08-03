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Минобороны РФ завершило тестирование вакцины от коронавируса

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны РФ завершило тестирование вакцины от коронавируса
Фото: соцсети

В Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н.Н.Бурденко 3 августа состоялось итоговое медицинское обследование добровольцев – участников клинических испытаний вакцины от коронавируса CoViD-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Сообщает МО РФ.

В полном соответствии с протоколом клинических исследований, на 42-й день после первой вакцинации, добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.
Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации.

Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено.
Таким образом, имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи совместно с Минобороны России, вакцины.

В ходе эксперимента, продолжавшегося с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.

В полном соответствии с протоколом клинических исследований, на 42-й день после первой вакцинации, добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.
Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации.

Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено.
Таким образом, имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи совместно с Минобороны России, вакцины.

В ходе эксперимента, продолжавшегося с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.

ША

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