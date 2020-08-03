На Урале прошел ночной бой, учебный

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3 августа 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военнослужащие мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили высокомобильные огневые средства противника в ходе ночного учения, завершившегося сегодня утром на полигоне в Свердловской области.

По замыслу практических действий колонна военной техники на БТР-82АМ, совершающая ночной марш в исходный район, подверглась серии нападений разведывательно-поисковых группы условного противника, действующих на бронированных пикапах с крупнокалиберными пулеметами. Рассредоточившись на местности, мотострелки приступили к наблюдению и засечке вспышек от выстрелов условного противника. Определив численный состав, характеристику вооружения и примерное местоположение замаскированного противника, военнослужащие приступили к его уничтожению. Используя приборы ночного видения, наводчики-операторы БТР-82АМ, обнаружили приближающегося противника на расстоянии до 200 метров и огнем из автоматических пушек открыли прицельный огонь по силовым установкам и кабинам автомобилей.

Завершили уничтожение противника экипажи танков Т-72БЗ «уральского» танкового батальона, ведущие ночной поиск и уничтожение противника совместно с мотострелками.

Всего к учению привлекалось около 500 военнослужащих из состава мотострелковых, танковых и разведывательных подразделений, а также более 100 единиц военной техники, в том числе недавно поступившие на вооружение полка танки Т-72Б3М.