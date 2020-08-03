Подразделение РХБЗ срочно направлено в Усолье-Сибирское

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3 августа 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны России направило военных специалистов радиационной химической и биологической защиты, специализированную технику для выполнения работ по оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском.

Личный состав, специальная техника и вооружение соединения войск РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцируемого на территории Алтайского края, осуществляют марш комбинированным способом (своим ходом в составе колонн и железнодорожным транспортом) в Иркутскую область.

Всего в составе первого эшелона более 10 единиц специальной техники (авторазливочные станции АРС-14КМ, большегрузные автомобили КамАЗ-53212, унифицированные тепловые машины УТМ-80М, пожарные автоцистерны и аппаратные расчетно-аналитической группы РАГ-2М на базе ЗИЛ-131) и около 30 военных специалистов радиационной химической и биологической защиты.

Подразделения радиационной химической и биологической защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.