Турецкая армия обстреляла сирийское мирное население в Хасаке

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2 августа 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Силы Турции и их наемники-террористы обстреляли из ракетных и артиллерийских установок населенные пункты в районе Абу-Расейн на северо-западе провинции Хасака, есть разрушения, сведений о жертвах пока не поступало. Сообщило новостное агентство «САНА».

Местные источники сообщили корреспонденту агентства «САНА», что оккупанты сначала применили ракеты по населенным пунктам Тель-Хармель, Ан-Нувейхат и Ходрави к западу от поселка Абу-Расейн, а затем обстреляли их из ствольной артиллерии.

Турецкие силы и их прокси, засевшие в районе Абу-Расейн, постоянно обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные жители и наносится ущерб государственной и частной собственности.