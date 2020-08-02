Турецкая армия обстреляла сирийское мирное население в Хасаке
2 августа 2020, 19:09[ «Аргументы Недели» ]
Силы Турции и их наемники-террористы обстреляли из ракетных и артиллерийских установок населенные пункты в районе Абу-Расейн на северо-западе провинции Хасака, есть разрушения, сведений о жертвах пока не поступало. Сообщило новостное агентство «САНА».
Местные источники сообщили корреспонденту агентства «САНА», что оккупанты сначала применили ракеты по населенным пунктам Тель-Хармель, Ан-Нувейхат и Ходрави к западу от поселка Абу-Расейн, а затем обстреляли их из ствольной артиллерии.
Турецкие силы и их прокси, засевшие в районе Абу-Расейн, постоянно обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные жители и наносится ущерб государственной и частной собственности.
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