Египетский политик Абу Аль-Уля: США в Сирии совершают преступление против всего человечества

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель Арабской демократической насеристской партии Египта Мухаммад Абу Аль-Уля заявил, что преступления, совершенные США против Сирии, являются преступлением против всего человечества. Он также призвал к выводу оккупационных сил США и Турции с сирийской территории. Информирует сирийское государственное новостное агентство САНА.

Абу Аль-Уля заявил корреспонденту САНА в Каире, что Вашингтон совершает преступления против Сирии и других суверенных государств, стремясь навязать всем свою гегемонию. Он отметил, что интересы США совпали с амбициями главы турецкого режима Реджепа Эрдогана, что сделало их партнерами по преступлениям на сирийской территории.

По словам председателя партии, Сирия противостоит злу, агрессии и оккупации в течение 10 лет. Сегодня героическая Сирийская Арабская армия сталкивается с оставшимися очагами наемников-террористов и противостоит иностранным оккупационным силам США и Турции.

Политик осудил противоправное соглашение между нефтяной компанией США и главарями «Касад», служащее для разграбления сирийской нефти в нарушение международной законности и всех норм международного права.