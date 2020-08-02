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Египетский политик Абу Аль-Уля: США в Сирии совершают преступление против всего человечества

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Египетский политик Абу Аль-Уля: США в Сирии совершают преступление против всего человечества
Фото: соцсети

Председатель Арабской демократической насеристской партии Египта Мухаммад Абу Аль-Уля заявил, что преступления, совершенные США против Сирии, являются преступлением против всего человечества. Он также призвал к выводу оккупационных сил США и Турции с сирийской территории. Информирует сирийское государственное новостное агентство САНА.

Абу Аль-Уля заявил корреспонденту САНА в Каире, что Вашингтон совершает преступления против Сирии и других суверенных государств, стремясь навязать всем свою гегемонию. Он отметил, что интересы США совпали с амбициями главы турецкого режима Реджепа Эрдогана, что сделало их партнерами по преступлениям на сирийской территории.

По словам председателя партии, Сирия противостоит злу, агрессии и оккупации в течение 10 лет. Сегодня героическая Сирийская Арабская армия сталкивается с оставшимися очагами наемников-террористов и противостоит иностранным оккупационным силам США и Турции.

Политик осудил противоправное соглашение между нефтяной компанией США и главарями «Касад», служащее для разграбления сирийской нефти в нарушение международной законности и всех норм международного права.

ША

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