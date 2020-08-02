Америка намерена вооружать Украину на постоянной основе

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сенат США предложил ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военные нужды, в том числе на приобретение оружия. Государственная Дума РФ в ответ на это указала, что в этом случае Москва начнет поставки оружия ополчению ДНР и ЛНР.

Члены комитета Сената США по иностранным делам обнародовали законопроект, предусматривающий ежегодное выделение финансов для поддержки деятельности Вооруженных сил Украины в размере 300 млн. долл., в том числе на приобретение летального оружия. Также американские политики хотят предоставить Киеву около 4 млн. долл. на военную подготовку личного состава Вооруженных сил Украины.

Если Вашингтон решит спонсировать военные действия Украины, это может негативно повлиять на конфликт между украинскими властями и самопровозглашенными ДНР и ЛНР в сторону эскалации, - предупредил источник в МИД России.