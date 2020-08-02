Америка намерена вооружать Украину на постоянной основе
2 августа 2020, 18:26[ «Аргументы Недели» ]
Сенат США предложил ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военные нужды, в том числе на приобретение оружия. Государственная Дума РФ в ответ на это указала, что в этом случае Москва начнет поставки оружия ополчению ДНР и ЛНР.
Члены комитета Сената США по иностранным делам обнародовали законопроект, предусматривающий ежегодное выделение финансов для поддержки деятельности Вооруженных сил Украины в размере 300 млн. долл., в том числе на приобретение летального оружия. Также американские политики хотят предоставить Киеву около 4 млн. долл. на военную подготовку личного состава Вооруженных сил Украины.
Если Вашингтон решит спонсировать военные действия Украины, это может негативно повлиять на конфликт между украинскими властями и самопровозглашенными ДНР и ЛНР в сторону эскалации, - предупредил источник в МИД России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.