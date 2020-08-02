Йеменцы сбили американский дрон-разведчик

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2 августа 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В воскресенье йеменскими повстанцами был сбит американский беспилотный разведывательный летательный аппарат RQ20 над районом Джизана, к югу от границы Саудовской Аравии.

«Противовоздушной обороне удалось сбить американский беспилотник RQ20 в воздушном пространстве района Харадх близ Джизана при помощи соответствующего оружия», - заявил представитель вооруженных сил Йемена генерал Сари.

AeroVironment RQ-20 Puma — это небольшая американская беспилотная авиационная система с питанием от батареи. Его основное назначение - наблюдение и сбор информации с использованием электрооптической и инфракрасной камеры.

В последние годы йеменским силам удалось сбить и другие американские беспилотники, в частности, в августе 2019 года повстанцы уничтожили усовершенствованный боевой беспилотник MQ-9 Reaper.