Украина предоставит секретные сведения Израилю о МиГ-29

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Израильская компания получила разрешение на модернизацию 11 истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении украинской армии. Для этого Украина сообщит Израилю всю необходимую информацию о самолётах. Эксперты предупреждают: это может стать проблемой для России, сообщает канал «Царьград».

Получение Израилем доступа к системам истребителей МиГ-29 якобы для их модернизации кажется российским специалистам подозрительным. Они полагают, что модернизация - всего лишь предлог, чтобы "поближе" познакомиться с устройством российских МиГов.

Дело в том, что доступ к истребителям российского производства поможет израильским военным эффективно глушить их в различных военных конфликтах. Эксперты напоминают, что точно так же, благодаря Украине, израильские военные научились бороться с российскими "Панцирями" на территории Сирии.

В пользу этого варианта развития событий говорит и сумма контракта: она просто космическая - 40 млн долларов за модернизацию одного истребителя, и это при том, что практического опыта работы именно с МиГ-29 у израильских инженеров вообще нет.