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Украина предоставит секретные сведения Израилю о МиГ-29

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Украина предоставит секретные сведения Израилю о МиГ-29
Фото: соцсети

Израильская компания получила разрешение на модернизацию 11 истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении украинской армии. Для этого Украина сообщит Израилю всю необходимую информацию о самолётах. Эксперты предупреждают: это может стать проблемой для России, сообщает канал «Царьград».

Получение Израилем доступа к системам истребителей МиГ-29 якобы для их модернизации кажется российским специалистам подозрительным. Они полагают, что модернизация - всего лишь предлог, чтобы "поближе" познакомиться с устройством российских МиГов.

Дело в том, что доступ к истребителям российского производства поможет израильским военным эффективно глушить их в различных военных конфликтах. Эксперты напоминают, что точно так же, благодаря Украине, израильские военные научились бороться с российскими "Панцирями" на территории Сирии.
В пользу этого варианта развития событий говорит и сумма контракта: она просто космическая - 40 млн долларов за модернизацию одного истребителя, и это при том, что практического опыта работы именно с МиГ-29 у израильских инженеров вообще нет.

ША

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