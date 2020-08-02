Натовский генерал рассказал о неготовности Прибалтики сопротивляться войскам России

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2 августа 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Россия может отсечь Прибалтику от НАТО. Такое мнение в интервью латвийским СМИ высказал генерал Североатлантического альянса Йорг Фоллмер. Он заметил, что странам Прибалтийского региона необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру в военных целях для быстрого реагирования на «российское вторжение». Сообщает канал «Царьград», ссылаясь на латвийское издание Sargs.lv.

По мнению генерала НАТО Йорга Фоллмера, странам альянса, прежде всего из Прибалтийского региона, необходимо совершенствовать военную инфраструктуру. Об этом он сказал в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.

Например, в настоящее время будет затруднительно перебросить сотню танков к западным рубежам РФ, отметил генерал. Он пояснил, что такую колонну выдержат далеко не все мосты и трассы, именно поэтому странам блока стоит позаботиться об улучшении инфраструктуры.

Фоллмер также назвал один из наиболее проблемных районов - Сувалкский коридор. Этот участок располагается на литовско-польской границе, неподалёку от российской Калининградской области. По мнению военного, Москва теоретически может провести операцию в этой местности по отсечению Прибалтийских стран от остальной зоны влияния НАТО.

Йорг Фоллмер – второе лицо в Вооруженных силах Германии. При звании генерал-лейтенант он является начальником Генштаба Бундесвера. Но похоже, Йорг Фоллмер решил переквалифицироваться в сказочники. Во всяком случае, кошмарить прибалтов у него получается. Впрочем, наличие хорошо устроенной транспортной системы, за счет НАТО, странам Балтии не помешает. Про ужасный Сувалкский коридор - генерал сказал чушь, впрочем, людям далеким от военного дела этого не понять.