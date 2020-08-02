Председатель ДОСААФ России поздравил десантников с 90-летием ВДВ

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с 90-летней годовщиной образования ВДВ. В период с 2003 по 2007 годы он занимал пост командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

На протяжении десятилетий поколения солдат и офицеров ВДВ бережно хранят и преумножают ратные традиции своих предшественников, блестяще справляются с поставленными задачами, показывают безупречную выучку, сплоченность и верность воинскому долгу,- подчеркнул Александр Колмаков.

Он сердечно поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов-десантников, «чья отвага и мужество служат примером для нынешних бойцов ВДВ».