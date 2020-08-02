Армения подняла в ружье свои войска

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2 августа 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Армении объявило в пятницу, что армянские Вооруженные силы на границе с Азербайджаном находятся в состоянии повышенной боевой готовности в связи с военными учениями соседних стран. Ереван считает, что турецко-азербайджанские маневры являются очень серьезной угрозой безопасности.

«В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год Центральное военное командование провело неожиданный осмотр боеготовности войск», - заявил в пятницу «Спутнику» официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Он также сообщил агентству, что были проведены инспекции крупных формирований и проверен уровень их боевой готовности.

«Военное руководство определило задачу проверки боеготовности подразделений и их способности быстро действовать в сложившейся ситуации», - сказал представитель. «Взаимодействие между подразделениями и вспомогательными силами также будет проверено, и в ходе операции на границе будут проводиться учения по управлению огнем и способность войск маневрировать», - добавил Степанян.

Ранее на этой неделе министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением о том, что они проводят совместные военные учения с турецкой стороной в период с 29 июля по 10 августа.