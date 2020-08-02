Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Армения подняла в ружье свои войска

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Армения подняла в ружье свои войска
Фото: соцсети

Министерство обороны Армении объявило в пятницу, что армянские Вооруженные силы на границе с Азербайджаном находятся в состоянии повышенной боевой готовности в связи с военными учениями соседних стран. Ереван считает, что турецко-азербайджанские маневры являются очень серьезной угрозой безопасности.

«В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год Центральное военное командование провело неожиданный осмотр боеготовности войск», - заявил в пятницу «Спутнику» официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Он также сообщил агентству, что были проведены инспекции крупных формирований и проверен уровень их боевой готовности.

«Военное руководство определило задачу проверки боеготовности подразделений и их способности быстро действовать в сложившейся ситуации», - сказал представитель. «Взаимодействие между подразделениями и вспомогательными силами также будет проверено, и в ходе операции на границе будут проводиться учения по управлению огнем и способность войск маневрировать», - добавил Степанян.

Ранее на этой неделе министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением о том, что они проводят совместные военные учения с турецкой стороной в период с 29 июля по 10 августа.

ША

В мире

В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

В США рассказали о «последнем даре Путину» от Трампа

Американские СМИ назвали «последний дар» президента Дональда Трампа его российскому коллеге Владимиру Путину перед выборами. Кроме того, автор считает, что после «правления Трампа» НАТО придётся потратить много лет для устранения принесенного ущерба.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью