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Армия Хафтара предупредила, что будет уничтожать неопознанные самолеты и корабли

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Армия Хафтара предупредила, что будет уничтожать неопознанные самолеты и корабли
Фото: соцсети

Представитель ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари объявил в субботу о необходимости координации действий со странами, корабли или самолеты которых приближаются к территориальным водам или воздушному пространству Ливии.

Аль-Мисмари разместил на своей страничке в Facebook: «Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА – «АН») доводит до сведения стран, корабли или самолеты которых приближаются к территориальным водам или воздушному пространству Ливии, о необходимости предварительной координации действий, чтобы предотвратить столкновения».

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