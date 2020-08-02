Армия Хафтара предупредила, что будет уничтожать неопознанные самолеты и корабли

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Представитель ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари объявил в субботу о необходимости координации действий со странами, корабли или самолеты которых приближаются к территориальным водам или воздушному пространству Ливии.

Аль-Мисмари разместил на своей страничке в Facebook: «Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА – «АН») доводит до сведения стран, корабли или самолеты которых приближаются к территориальным водам или воздушному пространству Ливии, о необходимости предварительной координации действий, чтобы предотвратить столкновения».