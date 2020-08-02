Армия Хафтара предупредила, что будет уничтожать неопознанные самолеты и корабли
2 августа 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]
Представитель ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари объявил в субботу о необходимости координации действий со странами, корабли или самолеты которых приближаются к территориальным водам или воздушному пространству Ливии.
Аль-Мисмари разместил на своей страничке в Facebook: «Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА – «АН») доводит до сведения стран, корабли или самолеты которых приближаются к территориальным водам или воздушному пространству Ливии, о необходимости предварительной координации действий, чтобы предотвратить столкновения».
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