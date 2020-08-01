Горные стрелки совершили десантирование в районе Эльбруса

Аргументы Недели → Армия 13+

1 августа 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Горно-стрелковые подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнили десантирование и совершили марш-бросок в районе массива Эльбрус в Кабардино-Балкарии, в рамках проведения конкурса АрМИ- 2020 «Эльбрусское кольцо».

В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие восьми команд совершили десантирование из вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Вертолеты МИ-8 выполнили более 10 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. метров.

Подразделение в полном составе (12 человек) десантировалось посадочным способом из вертолета, выходило в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования. После чего группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа в условиях высокогорья.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.