Войска Дамаска начали наступление на северо-западе Сирии

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1 августа 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Сирийская арабская армия (САА) перешла в наступление на северо-западе страны. Артиллеристы правительственных войск ведут массированную огневую подготовку. Обстрелам подвергаются оборонительные позиции джихадистов в провинциях Идлиб, Хама и Латакия.

На северо-востоке провинции Латакия, сирийская армия ведет мощный обстрел позиций исламистов, обороняющих город Кабани. САА уже на протяжении долгого времени пытается овладеть этой твердыней, но тщетно. Боевики Туркестанской исламской партии (запрещена в России) здесь устроили прекрасную оборонительную структуру и оказывают упорное сопротивление правительственным войскам.

Ракетно-артиллерийским обстрелам подвергаются линии обороны вооруженной оппозиции на равнине Аль-Гааб и районе Джабаль аз-Завия на юге Идлиба.

Здесь правительственным силам противостоят отряды группировок «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и Туркестанской исламской партии, которые ранее пытались контратаковать правительственные линии обороны в южной части Идлиба и северо-западной части Хамы. Тем временем 25-я дивизия сил специального назначения САА сосредоточилась в южном Идлибе и готова к началу наступательных действий.

Военный источник в Дамаске сообщил прессе, что наступление на юге Идлиба будет начато до конца года и пройдет в районах Джабаль аль-Завия и Аль-Гааб.