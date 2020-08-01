Азербайджанское Минобороны настроено на войну с Арменией

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1 августа 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию о повышении уровня боеготовности армянских вооруженных сил центрального подчинения, в том числе воинских частей первого эшелона, и их неожиданной инспекции, передает агентство «Тренд» со ссылкой на военное ведомство в Баку.

Это сделано из-за страха властей Армении, вызванного проведенными в Азербайджане совместными азербайджано-турецкими учениями, отметили в азербайджанском Минобороны, добавив, что личный состав азербайджанской армии постоянно повышает свой профессионализм и боевую эффективность в ежедневных тренировках и учениях.

«Боевой и военный потенциал азербайджанской армии является важнейшим показателем, который обеспечит преимущество над противником на поле боя», - сказали в министерстве. «Если армянская сторона снова прибегнет к провокациям, за этим последует достойный ответ», - заявили в Баку.