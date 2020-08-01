Сергей Шойгу: ВДВ способны решать задачи любой сложности

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1 августа 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Воздушно-десантные войска в настоящее время способны решать задачи любой сложности. Об этом заявил в субботу Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Сообщает ДИМК Минобороны РФ.

«Сегодня Воздушно-десантные войска – это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности», – отметил он на военно-спортивном празднике по случаю отмечаемого в воскресенье 90-летия ВДВ.

По его оценке, «во все времена воинам «крылатой пехоты» доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно, безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага».

Министр напомнил, что за проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны тысячи офицеров, сержантов и солдат ВДВ награждены орденами и медалями, 296 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Всем воздушно-десантным дивизиям присвоено почетное наименование «Гвардейская».

Шойгу отметил, что беспримерную самоотверженность и стойкость «голубые береты» продемонстрировали в Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии и других горячих точках.

«В этот торжественный день хочу выразить благодарность ветеранам, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства, продолжают оставаться в строю и передают свой бесценный опыт молодежи», – сказал Шойгу.

По его оценке, «нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей».

Министр поздравил участников праздника и его зрителей с Днем Воздушно-десантных войск.