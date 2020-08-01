На границе между Россией и Белоруссией ситуация обострилась
1 августа 2020, 12:12[ «Аргументы Недели» ]
Инцидент с задержанием трёх десятков граждан Российской Федерации, которых Минск обвиняет в попытке свержения действующей власти, привёл к тому, что ситуация на границе двух государств очень серьёзным образом обострилась. Сообщает портал Авиа. Про.
По данным белорусских информационных ресурсов на трассах ведущих в Белоруссию дополнительно размещены военные посты, а также сообщается о патрулировании приграничных районов вертолетами. Значительные изменения зафиксированы также и на российской территории – контроль въезжающих в страну граждан усилен. Фактически, ситуация в настоящий момент напоминает подготовку к введению военного положения.
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