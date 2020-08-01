В Индии и Польше высоко оценили российскую самоходную артиллерийскую противотанковую установку «Спрут-СДМ1»

Аргументы Недели → Армия 13+

1 августа 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российская авиадесантная самоходная 125-мм противотанковая пушка «Спрут-СД», в ходе проводимых испытаний, доказала свою высочайшею эффективность в борьбе против современных тяжелых танков. Эта боевая машина может на равных сражаться даже с такими монстрами, как американский «Абрамс» и израильская «Меркава». Сообщает портал Авиа.Про.

Эксперты считают, что интерес к «Спрут-СД» проявят Индия и страны Ближнего Востока, в том числе Сирия, Иран, Египет, Ирак и пр., так как помимо «Абрамса», эта боевая машина вполне может использоваться и против израильских танков.