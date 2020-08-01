Пограничники РФ перехватили боевой корабль НАТО близ Крыма

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1 августа 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Болгарский корвет «Бодри» вошел в российские территориальные воды близ Крыма и был перехвачен пограничниками ФСБ РФ. Об этом сообщает портал «Царьград», ссылаясь на интернет-издание «Украинский военный портал».

Инцидент произошел во время учений НАТО Sea Breeze 2020 в Черном море. Маневрируя болгарский корвет «Бодри» подошел слишком близко к Крыму, но его вовремя обнаружили российские пограничники. «Командир российского корабля назвал нахождение «Бодри» в исключительной экономической зоне России провокацией и сказал, что район закрыт», - говорится в сообщении украинского издания «Украинский военный портал».